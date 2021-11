Evolueren we naar puntenaftrek bij het gooien van pyrotechnisch materiaal? Dossiers bij KBVB swingen de pan uit

Er is dit seizoen een fameuze opstoot aan incidenten met pyrotechnisch materiaal. Dat is verboden door de Pro League en de KBVB, maar toch blijven de fans het doen.

De KBVB gaf aan HLN de cijfers. Er werden al 35 tuchtdossiers over gooien met pyrotechnisch materiaal behandeld. Ter vergelijking: in het seizoen 2019-2020 - dat na 29 speeldagen werd stopgezet - waren er 40 dossiers. Er waren ook 15 tuchtzaken over het gooien van projectielen en dat is bijna dubbel zoveel als de 9 in 2019-2020.

“We stellen voor dit seizoen hoge volumes aan nieuwe bondsacties vast over pyro en projectielen waardoor de agenda van het Disciplinair Comité overvol zit”, klinkt het bij de KBVB. In Frankrijk werd er ook al gepleit voor puntenaftrek bij de clubs door Lyon-voorzitter Aulas.