Rondje op het Kampioenenbal: Manchester United en Chelsea zeker van volgende ronde, Barça staat voor loodzware taak bij Bayern München

Club Brugge komt morgen pas in actie, maar ook vanavond stonden er een pak wedstrijden in de Champions League op het menu. Een overzicht.

FC Barcelona 0 - 0 SL Benfica

Xavi Hernandez had liever gewonnen, maar FC Barcelona mocht vanavond vooral niet verliezen. Barça telt twee punten meer dan de Portugezen in de stand. De laatste speeldag wordt beslissend. Enig probleem: de Catalanen moeten het doen op het veld van... Bayern München.

Villarreal CF 0 - 2 Manchester United

Manchester United heeft zich in Spanje verzekerd van een plaats in de volgende ronde van de Champions League. Voor de liefhebbers: Cristiano Ronaldo was goed voor het eerste doelpunt, nummer twee kwam op naam van Jadon Sancho.

Chelsea FC 4 - 0 Juventus FC

Chelsea FC stuurde De Oude Dame met een 4-0-kater terug naar Italië. Romelu Lukaku zat dan wel in de selectie, maar kreeg geen minuten. Chelsea én Juventus zijn zeker van overwintering op het Kampioenenbal.

Overige resultaten:

Dynamo Kiev 1 - 2 Bayern München

Young Boys 3 - 3 Atalanta Calcio

Lille OSC 1 - 0 RB Salzburg

Sevilla FC 2 - 0 VfL Wolfsburg

Malmö FF 1 - 1 Zenit FC