René Vandereycken hard voor Club Brugge: "Daar ligt het probleem, bij hem"

Club Brugge had geen goede generale repetitie voor het duel van woensdag in het kampioenenbal tegen Leipzig.

Brugge verloor op bezoek bij KV Mechelen, voor René Vandereycken onaanvaardbaar nadat je op een 0-1-voorsprong bent gekomen. “Club heeft slechts zeven van zijn vijftien competitiematchen gewonnen en dat mag niet zomaar afgeschoven worden op de drukke kalender en de internationals. Club moet dat met zijn uitgebreide kern beter opvangen”, gaat Vandereycken in Het Nieuwsblad op zoek naar oorzaken.

Vandereycken ziet heel goed waar het probleem bij blauwzwart ligt. “Het is te wisselvallig en dan is er toch een probleem met de mentaliteit waarmee ze aan een wedstrijd beginnen. De wilskracht is er wel, ook in Mechelen hebben ze gereageerd en viel er weinig aan te merken op het laatste gedeelte van de match.”

En dan mogen er zeker namen genoemd worden. “Enkele jaren geleden kon Club rekenen op flankspelers die het verschil konden maken. Noa Lang deed dat, maar hij is uit beeld verdwenen. Club Brugge heeft moeite om de spelers die het verschil kunnen maken te vervangen.”