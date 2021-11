Beerschot lijdt miljoenenverlies, maar geen reden tot onbezorgdheid

Uit de jaarrekening die Beerschot neerlegde blijkt dat de club in het voorbije boekjaar een verlies van 5,8 miljoen euro leed.

Een jaar eerder was het verlies 4,3 miljoen euro, nu is het 5,8 miljoen. Volgens voorzitter Francis Vrancken is dat het gevolg van investeringen en corona.

“Het is zo dat we serieus hebben geïnvesteerd in de spelerskern en in de werking van de club. Het boekhoudkundige verlies was dus ingecalculeerd en wordt netjes afgedekt door de eigenaars. Supporters moeten zich dus absoluut geen zorgen maken over de toekomst.”

Naar de toekomst toe moeten de cijfers beter worden, onder andere door extra tv-gelden en commerciële initiatieven. “En misschien kunnen we binnenkort wel eens een lucratieve uitgaande transfer realiseren”, besluit de voorzitter.

De lonen bij de club zijn het vorige jaar overigens gestegen van 5,6 naar 8,9 miljoen euro, wat ook een stevige invloed heeft op het resultaat.