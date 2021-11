Jeremy Doku is nog niet klaar voor een basisplaats bij Stade Rennes

Vorig weekend maakte Jeremy Doku zijn wederoptreden voor Stade Rennes tegen Montpellier. Voor een basisplaats tegen Vitesse in de Conference League is het nog veel te vroeg volgens zijn coach.

"Je moet niet vergeten dat hij drie maanden out is geweest", zei coach Bruno Genesio bij Ouest France. "Het is geen kleine blessure. We hebben al wat vooruitgang geboekt bij zijn terugkeer in de ploeg tegen Montpellier, omdat het mentaal belangrijk voor hem was. Maar hij kan nog niet aan een wedstrijd beginnen. "

Jérémy Doku was afwezig sinds de derby tegen Nantes eind augustus. Hij had toen al een blessure aan zijn hamstrings. Toen hij fit genoeg was om zijn comeback te maken, blesseerde het jonge talent zich aan zijn knie tijdens de training.