Minister Van Peteghem over impact Mignolet: "Dan word ik ongemakkelijk"

Minister Vincent Van Peteghem voert een nieuwe fiscale regeling voor de sportclubs in. Vooral de voetbalclubs zullen het verschil goed voelen.

Over de grootte van de bedragen wordt nog stevig gediscussieerd, maar volgens minister Van Peteghem mogen de clubs nog altijd 12 miljoen euro belastingsgeld houden.

“De financiële voordelen die de overheid geeft aan sportclubs, moeten ze investeren in de jeugdopleiding en in de infrastructuur. Dat is altijd de doelstelling geweest, maar de situatie is scheefgegroeid”, zegt de minister. “Het failliet van het Belgisch voetbal is het laatste wat ik wilde.”

Toch zag Van Peteghem veel zaken die hij niet wil zien of horen in het overleg met de sportclubs. “Ik vond hun argumenten niet altijd ernstig. Clubs die dreigen dat ze de gemiste inkomsten zullen moeten doorrekenen aan de supporters, bijvoorbeeld.”

Ook een vergelijking met Simon Mignolet zat de minister dwars. “Als ik dan ergens lees dat de sociale impact van Simon Mignolet groter is dan die van een poetsvrouw, sorry, maar dan word ik ongemakkelijk. Ik heb er totaal geen probleem mee dat hij veel verdient. Maar niet ten koste van de eerlijke bijdrage die van iedereen wordt verwacht."