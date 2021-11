André Onana helemaal terug bij Ajax: "Blij om het team te helpen"

Woensdagavond stond doelman André Onana terug onder de lat bij Ajax. De Amsterdammers wonnen met 1-2 bij Besiktas.

Door een dopingschorsing stond Onana tien maand aan de kant. In Istanbul koos Erik ten Hag ervoor om de nodige vervangers te laten spelen.

“Het was een geweldig gevoel. Ik was wat gestresst voor de wedstrijd, maar mijn ploeggenoten hebben me goed geholpen”, zei Onana bij Ajax TV.

Onana had de speelminuten niet verwacht. “Remko Pasveer en het team doen het goed. Ik ben blij dat ik een soort van heb gedebuteerd en ben blij voor de overwinning.”

“Tien maanden is lang. Het was niet makkelijk voor me. Ik ben heel blij om terug te zijn. Ja, ik was zeker nerveus. Vooral toen we de kleedkamer binnenkwamen. De spelers zagen het, maar gelukkig is het goed gegaan. Ik ben heel blij om het team te helpen.”