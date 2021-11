CIJFER VAN DE WEEK: 1,9 km: deze Belgische club sprint het meest, Pro League komt er goed uit!

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar het sprintwerk in de Jupiler Pro League en in de andere Europese competities dit seizoen.

Geen enkele ploeg loopt meer kilometers aan meer dan 7 meter per seconde (dik 25 kilometer per uur) als Leeds United: 2.23 km per speler.

Antwerp

Ook Young Boys, AZ Alkmaar, Bournemouth en Heracles Almelo zitten boven de 2 kilometer aan hoge intensiteit.

Binnen de Jupiler Pro League is Antwerp de primus, met 1,9 kilometer. Het gemiddelde van België ligt op 1,65 kilometer. Van de 27 competities die werden vergeleken doen enkel Zwitserland en Spanje beter.