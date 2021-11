Frustraties liepen hoog op in Jan Breydel en niet alleen bij de supporters

De 0-5-pandoering van Club Brugge tegen Leipzig zorgde voor heel wat frustraties. Niet alleen bij de supporters, maar ook bij de spelers op het veld.

Vooral het feit dat kapitein Ruud Vormer er niet bij was, zette kwaad bloed. De supporters riepen om hun aanvoerder. Na de wedstrijd ging hij de fans groeten.

“Clement stelt zich kwetsbaar op terwijl dat eigenlijk niet hoeft. Vormer is heus niet de reden waarom Club in een mindere periode zit. Hoe het publiek al snel om Vormer begon te roepen gisteren: dat is om problemen vragen", zegt Marc Degryse aan HLN.

“Dat slechte peoplemanagement zal Clement nog op z'n bord krijgen. En je merkte ook aan de andere spelers dat ze er niet happy bij liepen. Lang en Balanta mochten blij zijn dat ze geen rood kregen gisteren. Ze gingen over de schreef, duidelijk een uiting van frustraties.”