Javier Torrente tevreden over wat hij met Raphael Holzhauser deed

Javier Torrente ging op zoek naar een oplossing om het rendement van Raphael Holzhauser bij Beerschot te verhogen.

Torrente is naar eigen zeggen geslaagd in zijn missie. “Ik denk dat Raphael vandaag veel meer lijkt op de voetballer van vorig seizoen dan een paar maanden geleden. Hij was toen één van de beste voetballers van België en dat zag ik de voorbije wedstrijden terug”, zegt Torrente aan Sport/Voetbalmagazine.

Torrente ziet dat Holzhauser fitter is en de combinaties ook beter vindt. “Ik zie meer enthousiasme ook. Rapha heeft de kritiek gepareerd door inspanningen te leveren. In Anderlecht liet ik hem op de bank starten, maar dat was meer een tactische beslissing dan een terechtwijzing.”

Ook de cijfers tonen dat aan, zo oordeelt Torrente. “Ik heb met hem veel gepraat en zie nu een speler die ongelooflijke kwaliteiten heeft aan de bal, maar ook spelers onder druk zet en zich opoffert. De data die zijn gps oplevert, de pieken die hij haalt in een wedstrijd, ondersteunen dat.”