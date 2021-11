Club Brugge houdt geen financiële kater over aan eventueel ontslag Clement

Als Club Brugge ervoor zou kiezen om trainer Philippe Clement aan de kant te schuiven, dan zou dat blauwzwart alvast niet overdreven veel kosten.

De malaise die al in de competitie bezig was bij Club Brugge kreeg met de 0-5-nederlaag in de Champions League tegen Leipzig een nieuw hoogtepunt.

Hier en daar was al te horen dat het tijd was om trainer Philippe Clement te vervangen. Of het zover komt is echter nog lang niet zeker.

Mocht Clement zijn ontslag krijgen, dan zal dat Club Brugge alvast niet veel kosten. Afgelopen zomer tekende hij een contract van onbepaalde duur op Jan Breydel.

Daardoor blijft een ontslagvergoeding vrij beperkt. Volgens Het Laatste Nieuws zou het om slechts drie maandlonen gaan.