Jules Van Cleemput op tijd fit om Anderlecht in de ogen te kijken

Hij was er de laatste twee wedstrijden van Sporting Charleroi er niet bij omwille van een blessure. Voor de topper tegen Anderlecht kan Charleroi terug rekenen op Jules Van Cleemput.

Goed nieuws voor Edward Still en Sporting Charleroi: Jules Van Cleemput is opnieuw fit. Omwille van een enkelblessure, miste de ex-Mechelaar de wedstrijden tegen Union en Cercle Brugge

Het is Valentine Ozornwafor die de dupe is van zijn terugkeer. Net als de jonge Fabio Ferraro maakt de Nigeriaanse verdediger, in tegenstelling tot vorige week, geen deel uit van de selectie van Edward Still.