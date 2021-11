Communicatie lijkt het grote probleem bij Oostende: "Eens in de kleedkamer hield die niet op met babbelen"

KV Oostende heeft morgen iets recht te zetten tegen Antwerp, al wordt dat ook weer geen makkelijke opgave. Tegen Union kregen ze er 7 in het bakje en dat heeft toch even nagezinderd.

Vooral het gebrek aan communicatie in de verdediging valt op. “Tegen Union gaven we vijf goals weg in cadeauverpakking. Bij momenten vroeg ik mij af: wat zijn we hier ­eigenlijk aan het doen? Dat ligt ook voor een stuk aan focus en niet aan kwaliteit. Soms verliezen we de bal op heel domme manieren", aldus Alexander Blessin in Het Nieuwsblad.

"Als je veel communiceert met elkaar, krijg je een beter ­gevoel. En help je elkaar. Op ­training zag ik dat er al meer ­werd gecommuniceerd, maar op dat vlak hebben we nog een heel lange weg af te leggen. ­Sommige jongens ­focussen te veel op hun eigen wedstrijd en prestatie. Dan verlies je de communicatie met je ploegmaats op het oog.”

Het wegvallen van enkele leiders zoals Jack Hendry heeft daar natuurlijk ook mee te maken. “Door die lege tribunes was dat ­inderdaad duidelijk hoorbaar, maar het klopt dat het nu te stil is op het veld en ook in de kleedkamer. Iemand als Hjulsager zei op het veld niet veel. Eens in de kleedkamer, stopte die niet met babbelen. Het moet beter op dat vlak. Al worden sommige spelers nooit grote praters. Dat moet een beetje in je zitten. Over het algemeen is er meer leiderschap nodig in onze kern.”