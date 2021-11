Racing Genk moet het zonder absolute sterkhouder doen tegen Club Brugge zondag

Racing Genk-trainer John Van Den Brom maakte zaterdagnamiddag zijn selectie bekend voor de topper tegen Racing Genk.

De spanning is momenteel te snijden in het oosten en het westen van ons land. Racing Genk en Club Brugge treffen elkaar de komende vier dagen twee keer, zondag in de competitie en dan woensdag in de beker. Om nog wat extra spanning toe te voegen: de trainers van beide clubs staan stevig onder druk.

Racing Genk zal de klus zondag alleszins moeten klaren zonder topschutter Paul Onuachu. De Nigeriaanse spits was er ook in Zagreb niet bij wegens ziekte en blijkt nog altijd te veel last te hebben. In de verdediging vervoegt Daniel Munoz opnieuw de selectie. Carlos Cuesta traint opnieuw mee met de groep maar is nog niet fit genoeg.