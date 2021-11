Strijd tussen Real Madrid en PSG gaat voort: Fransen willen vervanger voor Mbappé in Madrid halen

Het zit niet goed tussen PSG en Real Madrid. De twee Europese grootmachten zitten in de clinch rond Kylian Mbappé. Real Madrid staat op het punt om de Franse superster gratis binnen te halen na het seizoen, maar dat laat PSG niet zomaar gebeuren. De Franse grootmacht wil het Braziliaanse goudhaantje van Real Madrid, Vinicius Jr, overtuigen om Mbappé te komen vervangen.

De Braziliaan zou 275 000 pond per week kunnen verdienen in Parijs. Ook Manchester United zit achter Vinicius aan.

