Xavi en Barcelona willen toptalent deze winter nog weghalen bij Manchester City

Met Xavi waait er een nieuwe wind door Camp Nou. Eentje die normaal gezien wel even zal waaien waardoor er met wel wat zekerheid een beleid kan uitgestippeld kan worden voor de komende jaren.

En dat betekent ook het uitbouwen van een ploeg die Barcelona opnieuw naar de Spaanse (en Europese) top kan brengen, waar het tot enkele jaren geleden nog rustig kampeerde.

Eén van die spelers die daarbij moeten helpen zou Ferran Torres zijn, de 21-jarige winger van Manchester City. De Citizens namen Torres in de zomer van 2020 over voor zo'n 20 miljoen van Valencia. City-coach Pep Guardiola zou een overstap niet tegenhouden als Torres echt wil gaan.

In plaats van mee te bikkelen voor de goden van nu, besluit Barcelona te investeren in de goden van morgen in de hoop er dan ook te staan. Met Ferran Torres zou Barça alleszins een mengeling van Pedro en Villa in huis halen, twee spelers die deel uitmaakten van de beste Barça-aanval van de afgelopen twintig jaar.