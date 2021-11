Dario Del Fabro: "Eindelijk consistentie"

Seraing lijkt er weer helemaal doorheen te komen. Het won nu ook in eigen huis van STVV en schuift zo wat op in de stand.

Dario Del Fabro kwam afgelopen zomer over van Juventus over naar Seraing, waar hij ondertussen steeds meer zijn stempel aan het drukken is.

De Italiaan zorgt voor stabiliteit achterin en de resultaten beginnen nu ook te volgen: 7 op 9 en al twee wedstrijden op rij gewonnen.

Collectief

"We zijn blij met deze zege na deze gecompliceerde wedstrijd. We hebben goed gespeeld en de organisatie was prima. Het collectief heeft het gedaan, we hebben samen verdedigd én aangevallen."

"Ik ben gekomen om de ploeg te helpen en ik denk dat ik mijn job wel doe momenteel. Maar het resultaat telt: er is consistentie en we pakken punten."