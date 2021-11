John van den Brom houdt aanvoerder op de bank, geen plaats voor Dost en Vormer bij Club Brugge

Zondagmiddag staat in de Cegeka Arena de topper tussen Racing Genk en Club Brugge op het programma.

Door de opeenstapeling van wedstrijden besloten beide coaches een en ander te wijzigen aan hun elftallen. Zo houdt John van den Brom ietwat verrassend aanvoerder en aanjager Bryan Heynen op de bank. In afwezigheid van de zieke Onuachu behoudt Ugbo het vertrouwen als centrumspits. In vergelijking met donderdag in Zagreb komen ook Lucumi en Thorstvedt opnieuw in het elftal, McKenzie verhuist naar de bank. Eiting haalde de achttien zelfs niet.

Bij Club Brugge is er opnieuw geen plaats voor Ruud Vormer. Bas Dost, Stanley Nsoki en Kamal Sowah verdwijnen naar de bank. Met Mats Rits, Brandon Mechele en Eduard Sobol brengt Philippe Clement drie nieuwe namen tussen de lijnen. De landskampioen lijkt de 3-5-2 van afgelopen woensdag overboord te gooien en terug te gaan naar de basis.

Beide ploegen willen zondagmiddag komaf maken met een mindere periode. Club Brugge kan mits winst tot op vier punten naderen van leider Union. Genk telt intussen zes punten minder dan Club Brugge en kan zich geen nieuw puntenverlies veroorloven.