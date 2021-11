Philippe Clement ziet zijn ploeg terugknokken uit uitzichtloze situatie: "Ruud zal altijd onze kapitein zijn, die verhaaltjes mogen stoppen"

Een kwartier voor affluiten keek een tienkoppig Club Brugge tegen een 2-1-achterstand aan in de Cegeka Arena. De landskampioen toonde veerkracht en ging dankzij late doelpunten van Noa Lang en Federico Ricca met drie onverhoopte maar vooral deugddoende punten aan de haal.

"Na een nerveus begin langs onze kant kwamen we alsmaar beter in de wedstrijd. In een evenwichtige eerste helft kwamen we op voorsprong. De rode kaart was een mokerslag, maar die zijn we te boven gekomen. In de tweede helft was het bij momenten overleven, maar we zijn steeds goed in organisatie blijven voetballen en hebben voor dreiging kunnen zorgen in de omschakeling", aldus Philippe Clement. "Ik ben heel trots dat mijn jongens dit uiteindelijk over de streep hebben getrokken, want dit is een heel belangrijke."

Vooraf was er in de media heel wat te doen over het feit dat Philippe Clement een deel van de spelersgroep kwijt zou zijn. Zo zit Ruud Vormer vaker dan hem lief is op de bank. Dat was ook tegen Racing Genk het geval, maar het was mede dankzij de inbreng van Vormer dat de wedstrijd in het voordeel van blauw-zwart kantelde. "Er is heel veel gezegd en geschreven. Als er al een probleem zou zijn, is deze prestatie het antwoord. Als niet iedereen achter mij zou staan, dan zouden we dit vandaag niet kunnen verwezenlijken. Er lopen bij elke ploeg jongens rond die niet tevreden zijn. Het draait maar rond één ding: eens je op het veld staat, moet je de clubkleuren verdedigen. Ruud zal altijd onze kapitein zijn, dus na vandaag mogen die verhaaltjes stoppen."

Over Mignolet: "Geen item van maken"

Na zijn analyse ging Philippe Clement iets dieper in op de prestatie van enkele spelers.

Over Simon Mignolet, die niet vrijuit ging bij de tweede Genkse treffer: "Laat ons vooral niet aan hem twijfelen. Een carrière gaat altijd gepaard met ups en downs. Wie weet wordt hij woensdag de matchwinnaar. Hij is al zo belangrijk geweest voor ons, dus laat ons hier alstublieft geen item van maken."

Over Noa Lang, die verkozen werd tot Man van de Match: "Noa was bepalend met een doelpunt en een assist. Daarnaast heeft hij gestreden voor het team. Ook zonder bal bepalend zijn, dat moet hij leren. Dat heeft hij vandaag goed gedaan."

Over Ignace Van der Brempt, die voor de pauze met twee keer geel naar de kant moest: "Ignace beseft zelf dat hij in de fout is gegaan, dit is een jeugdzonde. Dit zijn lessen voor hem die hij nooit meer zal meemaken. Die eerste gele kaart was onterecht, de tweede kon je geven. Uit zo'n situatie moet je wegblijven als je al met geel geboekt staat. Wat me het meest tevreden stelde, is dat niemand tijdens de rust Ignace met de vinger wees. Iedereen is voor het team blijven strijden."