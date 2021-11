Tarik Tissoudali andermaal uitblinker bij AA Gent met twee doelpunten: "Er zat nog meer in zelfs"

Met Roman Yaremchuk vertrok afgelopen zomer een echte goalgetter bij AA Gent, maar Tarik Tissoudali doet zijn best om de fans in de Ghelamco Arena de Oekraïner te doen vergeten.

Tarik Tissoudali speelde zich zondagavond andermaal in de harten van de Gent-supporters. De Nederlander was zeer aanwezig in de zestien en werd uiteindelijk ook door de rechtenhouder Eleven verkozen tot man van de match.

Terecht. Tissoudali maakte twee doelpunten en was verder nog tig keer gevaarlijk. Vooral zijn tweede doelpunt was een streling voor het oog. De Nederlander nam de bal van Kums heerlijk mee, deed Laifis omvallen van verbazing en plaatste de 3-1 in doel.

De Buffalo kon zelfs nog veel meer scoren en dat geeft hij zelf ook eerlijk toe: "Er zat meer in voor ons team, ook voor mij persoonlijk", klnkt het.

© photonews

Wanneer Tissoudali aan de bal kwam, kon je er gif op innemen dat er een gevaarlijke actie zou volgen. Henkinet hield hem nog van een doelpunt en wanneer hij de Luikse doelman toch kon verschalken, stond Siquet klaar om de bal van de lijn te keren.

Een hattrick zat er niet in voor Tissoudali, al zal hij zelf niet ontevreden zijn dat het 'maar' bij twee doelpunten bleef. Als hij zo door blijft gaan, zal hij Gent heel dicht bij de Champions Play Offs brengen.

.