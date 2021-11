Tot tien minuten voor tijd leek Genk gewonnen spel te hebben: "Ik word er moedeloos van"

Eens te meer gaf Racing Genk een gewonnen positie uit handen. De Limburgers gingen met 2-1 aan de leiding tegen tien Bruggelingen, maar bleven finaal met lege handen achter. Racing Genk ziet zijn achterstand op Club Brugge oplopen tot negen punten.

Ondanks de nederlaag kon John van den Brom na afloop niet ontevreden zijn met het geleverde spel. "Dit is een totaal onnodige nederlaag, we kunnen onszelf helemaal niet veel verwijten. We hebben heel veel goede dingen getoond. Na de rust deden we het echt goed, er was totaal niets aan de hand. We hadden de wedstrijd totaal in handen, maar we gaven hem weer zo snel weg. Na de 2-1 was er geen aanleiding om andere dingen te gaan doen, maar je hebt het niet in handen dat je zomaar doelpunten weggeeft. Het is zo onvoorstelbaar zonde dat we dit onszelf wéér aandoen. Dit is een enorme domper", zuchtte de aangeslagen coach van Racing Genk.

Van den Brom zocht naar een verklaring voor plotse ommekeer. "We creëren achterin zelf moeilijkheden, zonder toedoen van Club Brugge. Opeens gaan we het onszelf moeilijk maken. Of ik er moedeloos van word? Ja, toch wel. En de spelers ook."

"Iedereen werkt keihard, om dit moordend schema rond te krijgen. Eigenlijk is er geen tijd om na te praten, want de volgende match komt er weer heel snel aan. Het is enorm frustrerend dat we onszelf niet belonen, want dit was een uitgelezen mogelijkheid. Natuurlijk is het voetbal nog steeds prima, maar je moet een keer winnen..."