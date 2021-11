Westerlo zet nieuwe stap richting 1A na sof van een wedstrijd

Eerst het goede nieuws of eerst het slechte? Westerlo is opnieuw drie punten rijker en heeft zo een nieuwe stap richting titel gezet in 1B. Spannend wordt het voorlopig niet, al was het in Lommel wél spannend.

In het Soevereinstadion in Lommel kregen we lange tijd erg flauwe en lauwe kost geserveerd, maar het venijn zat in de staart. Daci kon in minuut 92 de Kemphanen alsnog het delirium intrappen met de 0-1, meteen ook het zesde doelpunt van het seizoen voor de Noord-Macedoniër. Daci doet het In de stand heeft Westerlo door de overwinning opnieuw tien punten meer dan eerste achtervolger Waasland-Beveren, met nog vijftien speeldagen voor de boeg. Lommel van zijn kant is na een 1 op 15 helemaal aan het wegzakken in de stand. Het heeft nu veertien punten, amper twee meer dan Moeskroen en Virton.