OFFICIEEL: Dedryck Boyata krijgt een nieuwe trainer bij Hertha Berlijn

Bij Hertha Berlijn hebben ze een trainerswissel doorgevoerd na de mindere resultaten van de voorbije weken. Pal Dardai is ontslagen en met Tayfun Korkut werd meteen een nieuwe coach aangesteld.

Dedryck Boyata krijgt een nieuwe coach bij Hertha Berlijn. De Duitse club staat voorlopig slechts op de 14de plaats in de Bundesliga en voor het bestuur is het duidelijk niet voldoende. Daarom hebben ze besloten om trainer Pal Dardai te ontslaan.

Bij Hertha hebben ze niet lang moeten zoeken naar een nieuwe trainer, want Tayfun Korkut is meteen aangesteld als de opvolger voor Dardai. Hij heeft ervaring in de Bundesliga, want Korkut was onder meer al trainer van Hannover 96, Bayer Leverkusen en Stuttgart.