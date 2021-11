Pro League raadt fans aan mondmasker op te houden: "Toch als ze de matchen in het stadion willen blijven volgen"

De Pro League doet een warme oproep aan de Belgische voetbalsupporters om in de stadions hun mondkapje op te zetten. Intussen wordt met de clubs bekeken hoe de mondmaskerplicht beter afgedwongen kan worden. "Als fans de wedstrijden in het stadion willen blijven volgen, moeten ze de regels volgen."

In tegenstelling tot in bijvoorbeeld Nederland mogen voetbalsupporters hun favoriete team in het stadion blijven aanmoedigen. Al gelden er wel twee voorwaarden: ze moeten hun Covid Safe Ticket (CST) laten zien en hun mondmasker dragen in het stadion.

Die tweede maatregel werd afgelopen weekend niet overal even goed nageleefd. “Net als elders in de maatschappij merk je dat niet iedereen gehoor geeft aan de regels. Een groot deel doet het wel, maar een deel ook niet. En dat is zonde. Onze clubs hebben hebben hun best gedaan om de regels voldoende duidelijk te maken”, aldus de Pro League.

Daarom doen de profclubs nogmaals een warme oproep om het mondkapje te blijven dragen. “Het is een collectieve verantwoordelijkheid, maar fans moeten beseffen dat in de huidige situatie naar het voetbal komen niet vanzelfsprekend is. Geen enkele club wil nog lege stadions. Van vorig seizoen dragen de clubs de schade nog mee. Dus wie zijn of haar club wil helpen, draagt een mondmasker."

De Pro League bekijkt hoe er strenger kan opgetreden worden en de mondmaskerplicht strikter kan worden opgevolgd. Sancties voor overtreders, zoals individuele uitsluiting, zijn niet uitgesloten.