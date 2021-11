Vrancken wil competitienederlaag tegen Cercle doorspoelen met bekerzege: "Dat mogen jullie al weten"

KV Mechelen verloor afgelopen weekend bij Cercle Brugge. Voor de beker staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar.

Zaterdag in Brugge, woensdag in Mechelen, maar de tegenstander is voor Wouter Vrancken en co wel twee keer Cercle Brugge. De Bruggelingen komen woensdag ook met hun nieuwe trainer Thalhammer naar Mechelen. “De kansen die wij hebben weggegeven, kwamen vooral uit stilstaande fases. Wij zijn niet weggespeeld door Cercle, hé. Al moest het wel beter”, zei Vrancken op zijn persconferentie.

Of de nieuwe trainer meteen veel veranderingen zal brengen is afwachten. “Het is moeilijk in te schatten hoe Cercle zal spelen. Al denk ik dat we ons aan bijna hetzelfde mogen verwachten. Wat ik vond van het ontslag van Vanderhaeghe? Het is bizar. En eigen aan het voetbalwereldje, zeker?”

De beker nodigt uit tot roteren. “Ik ga niet zomaar wisselen, maar het kan dat ik sommige jongens rust ga geven. Yannick Thoelen zal alvast starten in doel, dat mogen jullie weten. Hij is klaar en verdient het om een match met inzet te spelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het goed zal doen.”

Hairemans zal er nog niet bij zijn. Rond Jordi Vanlerberghe zijn nog vraagtekens, maar Vrancken wil geen risico nemen.