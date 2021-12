🎥 Canadese international scoort, maar wordt uitgeschakeld in play-offs: weldra bij Club Brugge

New England Revolution werd vannacht uitgeschakeld in de play-offs van de MLS. New York City bleek de zenuwen beter onder bedwang te kunnen houden in de strafschoppenreeks. Bij New England Revolution nemen ze afscheid van Tajon Buchanan, die naar Club Brugge trekt.

Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in het begin van de tweede verlenging kwam New York City voor de tweede keer op voorsprong. In minuut 118 bezorgde Tajon Buchanan zijn ploeg alsnog het mentale voordeel voor de strafschoppenreeks, door de gelijkmaker binnen te schuiven.

THEREEEE HE GOESSSSSSSSSS!!!!!!!! Massive! pic.twitter.com/IVuJZvHin8 — New England Revolution (@NERevolution) December 1, 2021

Toch liep het mis voor favoriet New England Revolution. Buksa miste, bij New York bleef iedereen foutloos. Zo is New England verrassend vroeg uitgeschakeld in de play-offs, wat goed nieuws is voor Club Brugge. Hierdoor kan Buchanan vroeger overkomen naar België.

Er wordt in Brugge heel wat verwacht van de 22-jarige Canadese international. Dit seizoen trof hij in 28 wedstrijden negen keer raak en was hij goed voor zes assists.