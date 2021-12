📷 Wat een pareltje! Met deze bal wordt de finale van de Champions League gespeeld

De bal voor de finale van de Champions League werd vandaag bekend gemaakt.

De finale van de Champions League is nog heel ver weg en voorspellen welke ploegen deze finale zullen spelen is bijna onmogelijk. Eén ding is zeker: de bal! Vandaag maakte UEFA de bal voor de finale bekend. Deze bal zal in Sint-Petersburg dus beslissen over welke ploeg de beker met de grote oren mag optillen.

Al sinds het seizoen 2001/2002 wordt de officiële bal voor de Champions League gemaakt door Adidas. Daarvoor creëerde concurrent Nike de bal. De bal beschikt over heel mooie kleuren, maar technisch veranderde er niks aan tegenover de vorige jaren.