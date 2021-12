Kazeem Olaigbe, ex-jeugdspeler van Anderlecht die scoort aan de lopende band bij de U23 van Southampton

Er zijn meerdere Belgen die schitteren in de jeugdteams in Engeland. Onder hen is Kazeem Olaigbe, die in 2019 de overstap maakte van Anderlecht naar Southampton.

In 2019 verliet een toen 16-jarige Kazeem Olaigbe zijn jeugdclub RSC Anderlecht. Het was niet zo'n groot nieuws dan toen Charly Musonda Jr voor en Romeo Lavia het Kanaal overstaken, maar dat betekent niet dat hij geen groot talent is. De krachtige vleugelspeler geniet interesse van verschillende clubs en krijgt een eerste profcontract aangeboden bij Southampton, ook al is hij nog maar 18 jaar oud.

Olaigbe bewees al snel bij de U18 van Southampton zijn waarde, terwijl hij tegelijkertijd bij het nationale U17-team integreerde waarmee hij 3 doelpunten scoorde in 6 wedstrijden en zelfs twee keer kapitein was. Op clubniveau speelde hij 21 wedstrijden, maakte hij 3 goals en gaf hij 6 assists. Zo promoveerde hij al snel naar het reserveteam, dat in het kampioenschap van de Premier League 2 uitkomt. Voornamelijk als linksbuiten vestigde hij zich als volwaardig lid van de reserveploeg van de Saints in de tweede helft van vorig seizoen. Hij speelde een knap aantal van 17 wedstrijden bij elkaar en was daarin goed voor 4 goals. Dit seizoen ontploft Kazeem pas echt!

Kazeem Olaigbe le doublé, ça n’arrête pas. Bientôt en équipe première? https://t.co/PRAyHkHiNj — Les Petits Diables (@DiablesPetits) November 28, 2021

"De ideale vervanger voor Walcott"

Olaigbe is dit seizoen een echte vaste waarde bij de reserven van Southampton en speelde al 15 wedstrijden in alle competities (Premier League 2 en de EFL Trophy, de beker van de reserveteams). Hij zorgde voor een indrukwekkend doelpuntentotaal van negen. De Southampton-supporters vragen zich af of Olaigbe op middellange termijn de "ideale vervanger" is voor Theo Walcott. Afgezien van het feit dat Ozaigbe op de linkerflank speelt, en niet op de rechterflank, bewijst het feit dat de naam van de jonge Belg genoemd wordt onder de supporters dat zijn momentum groeit.

Nouvelle journée, nouveau doublé pour Kazeem Olaigbe. 🤝



L’ancien du RSCA a donné la victoire à son équipe contre West Brom en PL2 (3-1). #premierleague #southampton #rsca pic.twitter.com/dGjBAkwFQS — Belgian Football Kids (@BelFootKids) November 29, 2021

Dus, krijgt Kazeem Olaigbe binnenkort zijn eerste speelminuten, of in ieder geval zijn eerste selectie bij het eerste elftal? Hij is in ieder geval topscorer bij de reserven van Southampton. Het contract van de voormalige speler van Anderlecht loopt wel af in juni 2022. De directie van de Saints zal de Belg dus deze winter moeten overtuigen om bij te tekenen bij Southampton om een ​​gratis vertrek aan het einde van het seizoen te voorkomen. Tijdens deze onderhandelingen kan een belofte van speeltijd van Ralph Hasenhüttl zeker beslissend zijn... .