Zorgen bij Anderlecht na zware match in Seraing: "We zullen straks zien hoe erg het is"

Het was een zware wedstrijd op een zwaar veld en dat heeft zo zijn gevolgen gehad bij Anderlecht. Ouderdomsdeken Lior Refaelov moest in de verlengingen een wissel aanvragen.

Refaelov greep na een duel naar de kuit en vroeg onmiddellijk zijn vervanging. De middenvelder staat net weer in de ploeg en was ook tegen Seraing goed voor een doelpunt op een strafschop die hij zelf uitlokte. "Ik hoop dat het krampen waren", zei Kompany. "Maar we zullen morgen (vandaag, nvdr.) zien hoe erg het is."

Voor zondag moet Kristoffer Olsson er wel weer bij zijn. "Hij heeft een heel zwaar programma gehad en sukkelde wat met pijntjes die al een tijd aanslepen. Het was het moment om hem rust te geven, zodat hij zondag tegen Zulte Waregem fit kan zijn."