Jacobs kruipt in hoofd van Kompany en tracht keuzes te verklaren: "Bewust, om iedereen bij de zaak te houden"

Weinig trainers die zo veel van spelers en spelsystemen wisselen dan Vincent Kompany. Ariël Jacobs weet wat het trainerschap bij Anderlecht inhoudt en tracht de keuzes van de huidige T1 van RSCA. Een toevalligheid is de aanpak van Kompany wellicht niet.

"Ik weet het niet, maar ik heb het gevoel dat Kompany bewust veel wisselt om iedereen bij de zaak te houden", zegt Ariël Jacobs aan Sporza. "Zelf deed ik dat minder, omdat ik als coach vond dat vertrouwen voor spelers ontzettend belangrijk was. Maar Kompany zal misschien andere redenen hebben."

© photonews

Bij Kompany heerste de indruk dat hij zich vooral baseert op de trainingen. "Voor mij waren trainingen nooit het enige element. Een ploeg die draait moet je bij elkaar houden. Als trainer zoek je toch ook naar constanten en bouw je zekerheden in."

Twee opties

En dan is er nog het verhaal van de veldbezetting. "Als trainer heb je twee opties. Ofwel werk je bij een club met een vast systeem zoals Ajax, waar het altijd 4-3-3 is geweest en het pas crisis is al van dat systeem wordt afgeweken. Ofwel heb je een meer moderne visie waarbij je uitgaat van vaste spelprincipes, die als kapstok dienen en nooit veranderen."

Niet onlogisch

Elke wedstrijd staat natuurlijk wel op zich. "De spelsystemen en namen veranderen wel afhankelijk van de tegenstander en de score bijvoorbeeld. In dat opzicht vind ik het niet zo onlogisch dat Kompany vaak wisselt en ik zal ook niet verrast zijn als hij het volgend weekend opnieuw doet na een zware bekermatch."