Joseph Okumu spreekt zijn ambities uit met AA Gent

AA Gent is aan een goede reeks bezig. Het overwintert al zeker in Europa en heeft zich nu ook geplaatst voor de kwartfinales van de Croky Cup. Joseph Okumu is één van de sterkhouders bij de Gentenaren.

De verdediger ziet ook dat het momenteel bijzonder lekker loopt bij Gent. "Het gaat allemaal goed nu, maar daar mogen we niet verbaasd over zijn", reageerde hij op de website van Gent. Okumu is dan ook ambitieus met Gent en wil blijven overtuigen met de Buffalo's. "KAA Gent moet gewoon actief zijn op drie fronten. Alles wat minder was, was niet voldoende. Zaterdag hopen we op Leuven onze inhaalrace in de competitie verder te zetten. Deze lijn moeten we doortrekken", klinkt het. Gent overwintert al zeker in Europa en heeft zich ook geplaatst voor de kwartfinales van de Croky Cup. Daarnaast staat het in de competitie op twee punten van een vierde plek.





