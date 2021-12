In de schaduw van Felice Mazzu timmert Karel Geraerts aan zijn trainerscarrière: "Hij is een geweldige leermeester"

Herfstkampioen Union opent speeldag 17 vrijdagavond op bezoek bij STVV. Bij Union steelt Karel Geraerts met de ogen van Felice Mazzu: "Hij is een geweldige leermeester, maar ooit wil ik de stap zetten naar T1."

Op de vorige speeldag ging Union tot veler verbazing in eigen huis onderuit tegen OHL. "Als een goed verdedigende ploeg op voorsprong komt, is het altijd moeilijk om die muur te slopen. We dwongen kansen af, maar maakten ook de verkeerde keuzes. Daar hebben we lessen uit getrokken voor STVV", verzekert Geraerts, assistent-coach van Union, in Het Nieuwsblad.

Als jonge coach ontwikkelt Karel Geraerts zich onder de vleugels van Felice Mazzu. De klik is er al sinds Mazzu de Limburger onder zijn hoede had bij Sporting Charleroi. "Ik ben close met Felice en we babbelen constant. Natuurlijk is hij de locomotief van Union. Hij bepaalt de richting, maar staat open voor suggesties. Hij is een geweldige leermeester op tactisch vlak. Hij spreekt voor elke wedstrijd, zelfs elke training, alsof het een finale is. Communicatief is hij erg sterk."

Ondertussen komt de wintermercato dichtbij. In het geval van Union akelig dichtbij zelfs. "Ik vind dat we een uitgebalanceerde kern hebben. Hopelijk blijven de sterkhouders. Maar concurreren met Club Brugge voor de prijzen? Laat ons eerlijk zijn: zij hebben tonnen ervaring en Clement kan een team kneden. Op bepaalde vlakken komen we nog niet tot aan de enkels van Club", besluit Geraerts.