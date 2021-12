Jordi Condom ziet samenwerking met testspeler zitten: "win-win-situatie"

Daniel Opare traint al meer dan een week mee bij Seraing en doet dat voorlopig als proefperiode.

De 31-jarige Ghanees zit zonder club toen zijn contract afgelopen zomer afliep bij Zulte Waregem. Eerder speelde hij ook nog voor Standard en Antwerp in ons land.

De kans dat Jordi Condom hem in zijn kern opneemt lijkt met de dag groter te worden. “We kenden elkaar. Op een dag vertelde hij me dat hij alleen trainde sinds het einde van zijn contract. Hij vroeg me of het mogelijk was dat hij bij ons kwam trainen”, zegt de trainer van Seraing aan La Dernière Heure.

“En ik heb ja gezegd omdat ik denk dat het een win-win situatie kan zijn. Gij kan weer in vorm geraken en als we tot een akkoord komen hebben we er een speler bij. Hij is veelzijdig en heeft veel kwaliteit. In twee tot drie weken kan hij helemaal klaar zijn.”