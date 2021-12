Geen Carrasco bij Atletico Madrid dat verrassende thuisnederlaag lijdt

Atletico Madrid verloor zaterdagavond in La Liga op de zestiende speeldag met 1-2 van Mallorca.

Yannick Carrasco bleef geblesseerd aan de kant bij Atletico. Het was zoeken naar openingen, maar die kwam er 20 minuten voor tijd via Cunha.

De bezoekers konden in de 80ste minuut gelijk stellen via Franco Russo. Takefusa Kubo, gehuurd van Real Madrid, zette in de eerste minuut van de blessuretijd Mallorca op voorsprong.

Voor Atletico is het de tweede nederlaag van het seizoen, de eerste in eigen huis. Atletico is in de stand vierde.