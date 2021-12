Seraing vreest Club Brugge niet: "Hebben goede dynamiek te pakken"

Zaterdagavond trekt Seraing naar Jan Breydel voor een duel met Club Brugge. En daar kijken ze in Luik wel degelijk naar uit.

"Winnen in Brugge? Dat is zomaar mogelijk. Club Brugge speelt dinsdag in de Champions League en heeft een druk programma. Misschien roteren ze wel wat", aldus Sami Lahssaini.

Vol stadion

"We hebben zelf een goede dynamiek te pakken en willen op dat elan doorgaan. Er liggen zeker mogelijkheden."

Het zal wel mét publiek zijn op Jan Breydel: "Je wil altijd spelen in een vol stadion, al was een leeg stadion misschien wel een klein voordeeltje geweest."