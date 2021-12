Beerschot veroordeelt wangedrag van enkele fans tijdens de Antwerpse derby: "Boodschap is duidelijk: dit nooit meer"

In een statement heeft Beerschot het wangedrag van enkele supporters tijdens de Antwerpse derby scherp veroordeeld. De club zal met gepaste straffen komen tegen deze heethoofden. "Zij zijn de naam Beerschotfan onwaardig", klinkt het. Lees hier het volledige statement.

Via deze weg wenst Beerschot te communiceren over de gebeurtenissen van zondag 5/12 tijdens en na de Antwerpse derby op het Kiel. Wat er zondag gebeurde in ons Olympisch Stadion, is ronduit onaanvaardbaar. Voetbal zou een feest moeten zijn, zeker in deze onzekere coronatijden, en dat was allerminst het geval. Beerschot betreurt dat individuen de naam van de club en zijn supporters besmeuren met zo’n acties. De club zal streng optreden tegen de individuen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Zij zijn de naam Beerschotfan onwaardig.

Beerschot is en zal altijd een familieclub blijven. Een plek waar mensen van alle leeftijden, geslachten en sociale klasses samen kunnen genieten van ‘onzen Beerschot’. Waar mensen trots kunnen zijn om zichzelf Beerschotfan te noemen. Onze supporters staan gekend als rauw, ludiek en origineel. Net dat Beerschot-DNA moet gevrijwaard worden. We zijn als club trots dat we zo’n sterke achterban hebben. Maar de boodschap is duidelijk: dit nooit meer.

De gevolgen van de acties van gisteren zijn verstrekkend: fans die zich vragen stellen rond hun club en het imago, (potentiële) sponsors en partners die om uitleg verzoeken en een verbod op uitfans de komende maand. Dit brengt de continuïteit van onze club in gevaar. Beerschot teert op z’n goede naam, op z’n warme omgeving en op z’n fans. Dit alles kwam zondag in het gedrang door de acties van individuen. De voorbije maanden betaalde Beerschot tienduizenden euro’s in boetes wegens wangedrag van individuen. De club beraadt zich nu over stappen die gezet kunnen worden om die personen te straffen, zal de boetes verhalen op de individuen in kwestie en zal hard optreden om ervoor te zorgen dat dit niet meer voorvalt.

Tot slot wil de club afsluiten met woorden van dank en hoop. Die zijn gericht aan alle fans die zich zondagmiddag wel aan de regels hebben gehouden. Gelukkig is Beerschot een sterk project. Mensen blijven in ons geloven. Jullie zijn het echte Beerschot. Tot binnenkort in het Olympisch stadion.