Barst de bom binnenkort bij PSG? 'Messi is het beu en staat lijnrecht tegenover coach'

Is er een soapserie rond Lionel Messi in de maak? Het lijkt er steeds meer op. De Argentijn is niét gelukkig in Parijs en nu sijpelen nog meer geruchten naar buiten.

Lionel Messi gaf eerder al aan dat hij moeilijk kan wennen aan het leven in Parijs. Meer zelfs: De Vlo maakt er geen geheim van dat hij aan het aftellen is om terug te keren naar zijn woning in Barcelona. Volgens L’Equipe is het vertrek van Messi bij PSG dichterbij dan we denken. Messi kan namelijk niet meer door één deur met Mauricio Pochettino. De coach van de Parijzenaren wijzigt om de haverklap van spelsysteem en daar is Messi mee de dupe van. Misschien kan Barça zijn loon deze winter wel al betalen?