De Kameroense muur van Gent speelde al 33 volledige matchen! "Wanneer ik ga rusten? Die 3-4 dagen in januari zeker?"

Ze gaan hem missen bij AA Gent als hij in januari op de Africa Cup zit. Michael Ngadeu is het betrouwbare slot op de deur bij de Buffalo's, dat bewees hij zaterdag tegen OHL nog maar eens.

Ngadeu heeft dit seizoen al alles gespeeld met club en land. Dat betekent dat hij begin december al 33 matchen achter de kiezen heeft, waarin hij elke minuut speelde. "Vermoeidheid? (zucht) Tja, het begint toch wel te wegen hé", lachte de timide Kameroener. "Vooral mentaal. Maar dit is mijn job en mijn passie. Fysiek is het soms hard en met de Africa Cup in januari zal het er niet beter op worden. Maar we moeten het er mee doen. Als mijn coaches mij nodig hebben, zal ik er staan. Wanneer ik ga rusten? In januari zeker? Drie-vier dagen? Da's het leven", relativeerde hij.

Bij Gent is hij intussen wel onmisbaar. De Buffalo's incasseren weinig doelpunten. "Maar dat is vooral teamwork. Dat begint bij de aanvallers. Het is dankzij het collectief dat we er nu staan."