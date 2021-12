Nieuwe coach begint met belangrijke overwinning: "Kan alleen maar fier zijn, maar zag ook vele werkpunten"

Cercle Brugge heeft 6 op 6 gepakt in de Jupiler Pro League en dat met twee verschillende coaches. De nieuwkomer Dominik Thalhammer was alvast trots op zijn team na de zege in Kortrijk.

"Ik ben heel trots op mijn team. Ze hebben heel hard gevochten. Het was vechtvoetbal, maar we hebben het tactisch goed gedaan", aldus de Oostenrijker. Werkpunten "We hebben ervoor gestreden, ik kan alleen maar fier zijn. Toch zag ik ook nog heel veel werkpunten, waar we de komende weken aan gaan werken." Vooraf had Thalhammer hoge druk beloofd en zwierig voetbal. Dat kwam er tegen Kortrijk bijvoorbeeld nog niet helemaal uit, maar een West-Vlaamse derby winnen op karakter is ook al mooi.