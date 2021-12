Harde kern Standard eist in communiqué ontslag van Venanzi en Grosjean: "Standard, dat zijn wij!"

De harde kern van Standard heeft het gehad: het ontslag van Venanzi en Grosjean is volgens de Ultras Inferno aan de orde. Dat heeft de supportersgroep duidelijk gemaakt in een communiqué. Het vertrek van de voorzitter en algemeen directeur moet een eerste stap worden om de malaise aan te pakken.

De Ultras komen om te beginnen nog eens terug op de derby tegen Charleroi. "Na 13 jaar ongeslagen te zijn in de Waalse derby, hoopten we op een overwinning voor onze kleuren. Het resultaat was een totale vernedering na 60 minuten. Het is al weken, maanden, jaren dat het geduld van de supporters op de proef wordt gesteld."

Twee personen in het bijzonder zijn de Kop van Jut. "We richten ons tot bestuurders Venanzi en Grosjean. We hebben het werk aanschouwd van Van Buyten, Renard, Preud'homme, Nicaise, Ferrera, Sa Pinto, Montanier, Leye, Elsner... Maar we stellen altijd hetzelfde vast: jullie zijn het grootste probleem van Standard!"

Boycot

Duidelijke taal. "Slechte keuzes, slechte gebaren, slechte resultaten. En nu nog maar eens, door uw beslissing om de delen van T3 en T4 snel te sluiten en zo de supporters te straffen. We roepen supporters op die niet tevreden zijn over de gang van zaken om de volgende matchen te boycotten."

De Ultras Inferno geven ten slotte nog duidelijke maatregelen mee die zij verwachten. "Wij verwachten: het onmiddellijke ontslag van onze pseudo algemeen directeur Grosjean, verduidelijking rond de aangekondigde investeerders en dat meneer Venanzi de fakkel doorgeeft voor het goed van de club. Standard, dat zijn wij!"