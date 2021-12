"Leercurve" en "Sportieve gang van zaken bij Standard zorgt voor spanning": Peter Croonen komt met vreemde uitleg in Terzake, fans maken hem af

Het supportersgeweld in de Belgische competitie neemt weer zienderogen toe. Peter Croonen kwam met een rare uitleg.

"Het is onmogelijk om te vermijden dat vuurpijlen het stadion binnen raken. Er is nog geen zero tolerantie op dit moment", aldus Peter Croonen in Terzake.

"Als clubs hebben we niet de wettelijke middelen om mensen te fouilleren. Dat is onmogelijk te vermijden eigenlijk."

Sfeer belangrijk

"Beerschot - Antwerp is een risicowedstrijd, Standard - Charleroi ook. De sportieve gang van zaken bij Standard is niet makkelijk en dat zorgt voor spanning. De directie van de club wilde daar ook duidelijk paal en perk stellen."

"Sfeer in een stadion is belangrijk. Onze harde kernen zijn belangrijk voor de clubs, zij sleuren ons erdoor op moeilijke momenten", aldus nog Croonen - die het ook nog had over een 'leercurve' bij de fans. De reacties op de sociale media waren er dan ook niet naast.

Peter Croonen heeft het over een “leercurve” bij die bende debielen die elke week de boel op stelten zetten

W.A.T. E.E.N. V.I.J.G. !!! — paulcanters (@paulcanters) December 6, 2021

Gaan we weer wachten om zeer streng op te treden tot er doden vallen. Trek de straffen en geldboeten enorm op. Als je Croonen hoort minimaliseert hij opnieuw de feiten. Schande. — Frankie Deygers (@FDeygers) December 7, 2021

Wat een lichtzinnig interview alweer van #Croonen @ProLeagueBE "We kunnen er eigenlijk niets aan doen". Zelfs over (ook maar vermelden) van evt straffen voor de clubs wordt in alle talen gezwegen. Je oogst wat je zaait, Zijnde totale chaos. Durf toch te straffen! @RoyalBelgianFA https://t.co/zUXunT630a — Kurt Bertrem (@Baneegij) December 7, 2021

Peter Croonen gezien in @terzaketv ? Dat zegt veel. — Linda De Win (@lindewin) December 6, 2021