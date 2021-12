Union mikt héél hoog met bouwplannen: "Naar een nieuw stadion met 22.000 plaatsen"

Union SG doet het uitstekend in het maagdenseizoen in de Jupiler Pro League. De Brusselaars willen de komende jaren blijven groeien. En daar hoort een nieuw stadion bij.

Union SG steekt het niet onder stoelen of banken dat het Dudenpark een rem op de ontwikkeling van de club is. Voor de liefhebbers van het iconische stadion: het is de bedoeling dat het oefencomplex er onderdak zal krijgen.

Ondertussen komen er ook steeds meer details vrij over het nieuwe stadion. “De nodige fondsen (het gaat om vijftig tot zeventig miljoen euro, nvdr.) en budgetten zijn gemaakt om aan de bouw te beginnen”, liet Philippe Bormans eerder al optekenen.

We willen in etappes naar dat nieuwe stadion

“We willen in etappes naar dat nieuwe stadion”, geeft de CEO van les Unionistes in La Capitale meer details prijs. “In de eerste fase denken we aan een nieuw stadion met zo’n 14.000 plaatsen. Het is echter de bedoeling om dat geleidelijk uit te breiden naar 17.000 en 22.000 zitjes.”