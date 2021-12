AA Gent is formeel: "Hij presteert het best van alle aankopen"

AA Gent blaast dit seizoen warm en koud. Dat is voor een deel ook zo door een moeilijke zomermercato.

Bij AA Gent beseffen ze heel goed dat het niet loopt zoals ze het graag hebben, maar toch is de balans positief. “De verhouding tussen de gedane investeringen en het rendement van de gehaalde aanwinsten zit zeer goed. Onze duurste aankoop, de Keniaanse international Joseph Okumu, presteert heel sterk en het best van alle aankopen”, zegt Michel Louwagie aan Sport/Voetbalmagazine.

Door de coronacrisis is de club 20 miljoen euro aan inkomsten kwijt, zo becijferde Louwagie. “Dan is elke euro belangrijk voor een club zonder aandeelhouders en zonder investeerder. De voorzitter en ik staan voor voorzichtig management.”

Een stevige versterking voorin konden de Buffalo’s niet op de kop tikken. “Strategisch gezien was het onze prioriteit om een sterke centrale verdediger te vinden. Met Okumu vonden we die ook in de Zweedse competitie. In onze zoektocht naar een spits werden we, zoals eerder aangegeven, financieel afgeremd door de gevolgen van de pandemie. We hebben onze coach ook zoveel mogelijk gevolgd in zijn vragen.”