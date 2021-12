Spelers Genk weten meteen waar ze aan toe zijn: "Wie mij niet volgt, heb ik niet nodig"

De spelers van Genk weten meteen waar ze aan toe zijn. Bernd Storck sprak vandaag de spelersgroep voor de eerste keer toe en gaf ook zijn eerste training. Daarbij liet hij er geen twijfels over bestaan dat er maar één baas is.

Storck staat erom bekend om een flinke discipline in te voeren. Dat deed hij al bij Cercle Brugge en bij Moeskroen. De spelers daar spreken er nog altijd over. Waarom? Er is geen grijs bij de Duitser: het is wit of zwart. Ofwel doe je wat je gevraagd wordt, ofwel mag je beschikken. Daarbij kijkt hij niet naar naam of faam. Enkel inzet en de juiste mentaliteit is belangrijk.

Daarmee boekte hij in het verleden successen en dat recept gaat hij ook bij Genk gebruiken. In zijn eerste toespraak bij de spelersgroep liet hij er geen enkele twijfel over bestaan: "Wie mij niet volgt, heb ik niet nodig", luidde de boodschap. Wie wil uittesten in hoeverre hij dat meent, gaat voor een ambetante verrassing komen te staan.

My way or the highway

Het zal voor de spelersgroep van Genk snel aanpassen worden, want van John van den Brom kregen ze redelijk veel vrijheid. Op en naast het veld. Daar zal nu geen sprake meer van zijn. Storck staat erom bekend dat hij zelfs het privéleven van zijn spelers volgt. Hij laat niets aan het toeval over. "Hard work beats talent every day if talent doesn't work hard", is één van zijn leuzes.

Buiten de lijntjes kleuren is er dus niet meer bij. Wie hem elke dag het beste van zichzelf geeft, gaat hij koesteren. Wie er de kantjes afloopt, zal snel merken dat hij niet meer in de plannen voorkomt. "My way or the highway" is bij Storck meer dan van toepassing.