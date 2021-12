Gaëtan Coucke krijgt strafvermindering op minnelijke schikking

Coucke kreeg in de thuismatch tegen Racing Genk een rode kaart na een tackle op Thorstvedt.

De doelman van KV Mechelen kwam te laat en raakte de bal niet. Volgens het Bondsparket had Coucke zijn tegenstander stevig kunnen blesseren. "De studs worden op snelheid op de voet en/of enkel van de tegenstrever gezet", is de uitleg die door de bond gegeven werd.

Coucke kreeg een minnelijke schikking van drie schorsingsdagen, waarvan twee effectief, en een boete van 2.500 euro. KV Mechelen ging daarmee niet akkoord, omdat Coucke volgens de club niet de laatste man was.

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de doelman dinsdag voor twee duels (waarvan één effectief) geschorst en een boete van 1.500 euro opgelegd.

In principe is Coucke geschorst tegen Union komend weekend, tenzij KV Mechelen nog in beroep gaat tegen de schorsing.