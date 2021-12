🎥 Geen Champions League meer voor Barcelona, Wolfsburg overwintert niet

Tegen de rust was het verhaal in de Champions League van Barcelona voor dit seizoen al voorbij. Benfica stond al vlug 2-0 voor, met onder andere een goal van Yaremchuk. Zelf kwam Barcelona toen ook al 2-0 achter tegen Bayern. In Benfica bleef het uiteindelijk bij die 2-0. Barcelona verloor nog met 3-0 op Bayern. Xavi kan wel Europees overwinteren met zijn ploeg.

Manchester United kwam in eigen huis snel op voorsprong tegen Young Boys Bern na een goal van Greenwood. Net voor de rust maakte Rieder gelijk. Villarreal en Atalanta maken morgen onderling uit wie de tweede plaats pakt. De match kon woensdag niet gespeeld worden in Bergamo, door de hevige sneeuwval.

Wolfsburg kreeg thuis tegen Lille in de 11ste minuut het deksel op de neus na een goal van Yilmaz. Jonathan David sloeg een kwartier voor de tijd het Europees voetbal van Wolfsburg aan diggelen, Gomes zorgde zelfs nog voor 0-3. Steffen zorgde voor de eerredder (1-3). In de andere wedstrijd speelde RB Salzburg tegen Sevilla. Met een 1-0-overwinning verzekerden de Oostenrijkers zich van de tweede ronde in de Champions League.

