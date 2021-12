Hein Vanhaezebrouck kondigt wissels aan tegen Flora: "Doel is al bereikt, maar we gaan er geen B-elftal van maken"

In de competitie is AA Gent aan een puike opmars bezig. In de Conference League zijn de Buffalo's na speeldag vijf al zeker van groepswinst en Europese overwintering. Wat allerminst betekent dat Hein Vanhaezebrouck donderdag zijn ploeg achterover wil zien leunen.

Op de obligatoire persconferentie blikte Vanhaezebrouck terug op het afgelegde parcours in deze Conference League. "We hebben ons doel al bereikt. Als groepswinnaar zijn we al zeker van de achtste finales. Nu willen we in schoonheid afsluiten."

Het belooft een stevige wedstrijd te worden, want de Estse tegenstander kan geschiedenis schrijven. Daarvoor moeten ze wel komen winnen in de Ghelamco Arena en hopen op een misstap van Partizan Belgrado. De voorbije weken stapte Vanhaezebrouck af van zijn rotatiepolitiek. Tegen Flora zal hij toch enkele andere jongens laten spelen.

"We gaan er geen B-elftal van maken, want we willen drie punten. Als andere jongens kunnen tonen dat ze een meerwaarde kunnen zijn, is het nu het moment om dat te doen. Voor Okumu en Kums komt de wedstrijd te vroeg. Sven heeft een deel van de groepstraining meegedaan, maar is na een griepaanval serieus verzwakt", aldus Vanhaezebrouck.

Tot slot is het ook in het belang van de Belgische coëfficiënt, die al onder druk staat, dat AA Gent donderdagavond zijn job doet. "Daar kan ik mijn spelers niet mee motiveren", beseft Vanhaezebrouck. "Daar ligt geen enkele speler van wakker. Voor de club en het Belgisch voetbal is dit wel van belang. Over de laatste zeven jaar is Gent de tweede beste Belgische club geweest in Europa. Dat willen we minstens ook zo houden."