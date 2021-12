Jonge Belg alweer op weg naar de uitgang bij Feyenoord: uitleenbeurt aan JPL-club?

In de zomer van 2020 had Feyenoord 2,2 miljoen veil om Francesco Antonucci weg te plukken bij AS Monaco. Na een uitleenbeurt aan Volendam zou de belofte-international dit seizoen zijn kans grijpen bij de Rotterdammers.

Franco Antonucci kwam tot dusver niet verder dan een invalbeurt van negen minuten in de voorronde van de Conference League. Voor het overige haspelt Antonucci zijn wedstrijden af bij de U21 van Feyenoord. Tot overmaat van ramp liep hij er een lichte blessure op. Voetbal International laat weten dat Feyenoord een oplossing zoekt voor de Belgische offensieve middenvelder. Een uitleenbeurt tijdens de komende wintermercato lijkt dan ook in de maak. Antonucci begon met voetballen bij La Louvière. Via Charleroi, Anderlecht en Ajax belandde hij in 2017 bij AS Monaco.





