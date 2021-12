OFFICIEEL: Antwerp verliest talentcoördinator aan Rangers

Het hing al enkele weken in de lucht en we kondigden het al aan, maar woensdag werd het ook officieel gemaakt: Zeb Jacobs verlaat Antwerp en gaat als Head of Academy aan de slag bij het Schotse Rangers.

Zeb Jacobs (26) vervulde bij stamnummer 1 de rol van talentcoördinator en Head of Development. Jacobs staat bekend om zijn innoverende en moderne aanpak, waardoor hij gegeerd was in Europa.

Op 1 januari 2022 gaat Jacobs aan de slag bij de Schotse topclub Rangers FC.

🆕 @RangersFC are delighted to confirm the appointment of Zeb Jacobs in the role of Head of Coaching within our Academy from 1st January 2022.



👉 Learn More: https://t.co/WrDlmxe0No pic.twitter.com/eRSm8KsOoS — Rangers B & Academy (@RFC_Youth) December 8, 2021