Ook dat nog: 'Potentiële investeerder aandachtig toeschouwer in Standard-Charleroi'

Het werd zondag een trieste dag voor Standard. Rivaal Charleroi kwam met 0-3 winnen op Sclessin, maar het was vooral het wangedrag van enkele fans die alle verbeelding tartte. De wedstrijd werd verschillende keren gestaakt nadat er vuurpijlen op het veld gegooid werden.

Na afloop bestormde een groepje fans het veld. Een van hen gooide zelfs een vuurpijl in het Charleroi-vak, het dieptepunt van een triest schouwspel.

La Dernière Heure laat weten dat er een opmerkelijke getuige was van deze wantoestanden. Voorzitter Bruno Venanzi had namelijk potentiële investeerders uit Rusland laten overvliegen voor de Waalse clash. Een misrekening van Venanzi, die al langer op zoek is naar investeerders.

De Waalse krant dat de overnemers 'in negatieve zin verrast waren' met wat ze te zien kregen. Het is niet bekend of de Russische investeerders nog steeds interesse hebben om in het Standard-verhaal te stappen.